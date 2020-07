Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Drei Einbrüche

Wermelskirchen (ots)

In Wermelskirchen schlugen Einbrecher im Zeitraum von Montag auf Dienstag (21.07.) gleich drei Mal zu - Tatorte waren ein Gemeindezentrum, ein Altenheim und ein städtisches Gymnasium.

Von Montag, 17:00 Uhr, auf Dienstag (21.07.), 08:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Gemeindehaus in der Straße Herlinghausen ein und entwendeten Bargeld aus einer Kasse. Außerdem öffneten die Täter sämtliche Schränke und Türen und machten sich an Süßigkeiten und alkoholischen Getränken zu schaffen. Die Täter ergaunerten einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich.

Ebenso in diesem Tatzeitraum, zwischen 21:00 Uhr und 07:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zur Waschküche eines Altenheims auf der Dörpfeldstraße und brachen die Münzautomaten der Waschanlagen auf. Ein weiterer Vorfall dieser Art ereignete sich bereits am Montag (20.07.) im Hauptgebäude des Altenheims auf der Dhünner Straße. Die Täter entwendeten eine Bargeldsumme im mittleren dreistelligen Bereich.

Bei einem versuchten Einbruch blieb es am Montag (20.07.) Hier wollten unbekannte Täter zwischen 09:00 Uhr und 17:30 Uhr in ein Gymnasium in der Stockhausener Straße einbrechen und beschädigten Türen und Scheiben.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0.(ma)

