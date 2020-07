Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Exhibitionist unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (21.07.) meldete eine junge Frau (22) gegen 20:00 Uhr einen Exhibitionisten auf der Bensberger Straße. Die Frau war auf dem Rückweg von der Grube Cox, als ihr ein Radfahrer entgegenkam und sie fragte, ob sie sein Glied "mal anfassen" wolle. In dem Moment bemerkte die 22-Jährige, dass der Mann sein Glied in der Hand hielt und sich befriedigte. Die Frau drehte sich weg und verließ den Ort in entgegengesetzte Richtung.

Der Radfahrer, der danach noch von zwei weiteren Zeuginnen gesichtet wurde, wird wie folgt beschrieben: 23-24 Jahre alt, 185-195 groß, helle Augen und blonde Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine kurze dunkle Hose. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

