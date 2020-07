Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Hoher Sachschaden und zwei Verletzte in Weiden

Kürten (ots)

Bei einem Abbiegeunfall sind am Dienstagnachmittag (21.07.) zwei Menschen verletzt worden.

Ein 35-jähriger Lindlarer war kurz vor 16:00 Uhr auf der B506 (Kölner Straße) von Wipperfürth in Richtung Bechen unterwegs. In Weiden wollte der Skoda-Fahrer nach links auf die Bergstraße abbiegen und hielt auf der Straße an. Er ließ zunächst einen entgegenkommenden Pkw nach rechts auf die Bergstraße abbiegen und fuhr dann an.

Dabei übersah er einen Ford, der hinter dem Abbieger geradeaus in Richtung Wipperfürth fuhr. Bei dem Frontalzusammenstoss wurden beide Autos erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 20.000 Euro geschätzt. Eine Fachfirma reinigte nach der Unfallaufnahme die Straße.

Der Lindlarer und der 23-jährige Fahrer des Ford erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Versorgung in Bergisch Gladbacher Krankenhäuser. Die Beifahrerin und ein Kleinkind in dem Skoda blieben glücklicherweise unverletzt. (rb) Anlage: -1- Foto

