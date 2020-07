Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Einbruch in das Gemeindezentrum Hilgen

Burscheid (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (21.07.) ist in das evangelische Gemeindezentrum am Dünweg eingebrochen worden.

Zwischen 19:00 Uhr und 11:00 Uhr brachen die Diebe mehrere Fenster auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Die Schränke wurden geöffnet und durchwühlt. Ob die Einbrecher Beute machen konnten, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht geklärt werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei RheinBerg unter 02202 205-0 entgegen. (rb)

