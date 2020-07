Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit Fahrradfahrer

Frohnhofen (ots)

Heute Nachmittag gegen 16:10 Uhr ereignete sich auf der L352 in der Ortsmitte von Frohnhofen ein Verkehrsunfall mit einem 64-Jährigen Fahrradfahrer. Dieser kam laut Unfallzeugen, ohne Fremdeinwirkung, mit seinem Fahrrad vermutlich in Folge unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Pflanzentopf, kam zu Fall und rutsche in eine Haustür eines dort ansässigen Geschäfts.

Hierbei wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen kann ei-ne Lebensgefahr jedoch ausgeschlossen werden. Der Fahrradfahrer wurde nach Erstversorgung durch die verständigten Rettungskräfte mit dem Rettungshubschrauber zur Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Während der Unfallaufnahme und Erstversorgung des Fahrradfahrers musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. |pikus

