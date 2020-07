Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand durch aufmerksame Spaziergänger verhindert

Breitenbach (ots)

Durch den Bürgermeister der Ortsgemeinde Breitenbach wird berichtet, das am gestrigen Morgen vermutlich eine Person eine brennende Zigarette aus dem fahrenden Auto geworfen habe. Dadurch fing die am Waldrand befindliche Wiese leicht an zu brennen. Nur durch aufmerksame Spaziergänger konnte schlimmeres verhindert werden. Diese bemerkten den kleinen Brand und konnte ihn rechtzeitig vor der Ausbreitung austreten. Ein Messbarer Schaden sei dadurch nicht entstanden.

Es wird aufgrund der bevorstehenden Hitzeperiode nochmals auf die Gefahr durch unachtsam weggeworfene Zigaretten, bzw. offene Feuerstellen hingewiesen.|pikus

