Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 01.09.2020- 717: Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Engelskirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L302 in Engelskirchen, Höhe "Galerie Hammerwerk" kollidierte am Dienstag, 01.09.2020 um 05:45 Uhr ein Pkw mit einem Motorradfahrer. Ein 45-jähriger Engelskirchener Pkw- Fahrer übersah beim Abbiegen den ihm entgegenkommenden 53- jährigen Marienheider Motorradfahrer. Durch die Kollision erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Gummersbach verbracht. Der 45-jährige Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und leichte Verletzungen an seinem Arm. Der Pkw und das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam während der Unfallaufnahme zu leichten Verkehrsbehinderungen.

