POL-GM: 310820-715: Wohnungseinbruch - Täter blieben ohne Beute

Gummersbach (ots)

Unbekannte sind im Tatzeitraum zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag (30. August) 12:20 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hömerichstraße eingebrochen. Die Täter hebelten die Wohnungstür auf und durchwühlten anschließend das Schlafzimmer. Gestohlen wurde, nach bisherigen Erkenntnissen, nichts.

Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

