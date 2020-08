Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300820-712: Polizei sucht Zeugen nach PKW-Brand

Engelskirchen (ots)

In der Straße Lepperhammer ist am frühen Sonntagmorgen (30. August) ein Auto in Flammen aufgegangen - die Polizei geht von Brandstiftung aus. Gegen 01.40 Uhr hatten Zeugen einen Knall gehört und den Brand des in einer Parktasche vor einer Arztpraxis abgestellten PKW bemerkt. Weil der Wagen beim Eintreffen der Feuerwehr an zwei verschiedenen Stellen brannte, ist eine Brandstiftung sehr wahrscheinlich. Eventuell mit dem Brand in Verbindung stehen zwei dunkel gekleidete, schlanke Männer, die zum Zeitpunkt der Entdeckung des Brandes auf der Leppestraße in Richtung Engelskirchen-Zentrum liefen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

