POL-Einsatz: Schwere Kunststoffrohre in den Neckar geworfen - Zeugen gesucht -Stuttgart-Bad Cannstatt, Neckar-Kilometer 181-182, Stauhaltung Hofen-

Stuttgart-Bad Cannstatt, Neckar-Kilometer 181-182, Stauhaltung Hofen

Unbekannte stießen vermutlich im Laufe des Freitags mindestens zwei 10 m bzw. 5 m lange und sehr schwere Kunststoffrohre von einer Baustelle aus in den Neckar, sodass diese zu Tal trieben. Die Rohre wurden von Passanten und einem Sportbootfahrer notdürftig an das Ufer gezogen. Da jedoch die Gefahr bestand, dass durch Wellenschlag die massiven Rohre wieder ins Wasser rutschen könnten, wurde die Feuerwehr und später die Bereitschaft des Wasser- und Schifffahrtsamtes verständigt, die noch in der Nacht auf Samstag für die Beseitigung der für die Schifffahrt gefährlichen Gegenstände sorgte.

Die Beamten der Wasserschutzpolizei Stuttgart haben Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr eingeleitet.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen hat, wird darum gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizeistation Stuttgart, Tel. 0711-218050-10, in Verbindung zu setzen.

