Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Tödlicher Badeunfall im Bodensee bei Hemmenhofen (Lkr. Konstanz)

Göppingen (ots)

Bodensee bei 78343 Gaienhofen; Ortsteil Hemmenhofen (Landkreis Konstanz) - Trotz schneller Hilfe und Reanimation konnte einem 75jährigen Urlaubsgast aus BW nicht mehr geholfen werden. Am heutigen Donnerstag, 27.08.2020, gegen 13:41 Uhr, beobachtete eine Passantin, wie der ältere Mann nahe am Ufer über eine Leiter ins Wasser stieg. Nach einer kurzen Distanz von ca. 5 Meter im Wasser muss er wohl das Bewusstsein verloren haben, da er unversehens leblos im Wasser trieb. Die Frau reagierte sofort, lief ins Wasser und zog den leblosen Mann in Richtung Ufer. Weitere Personen kamen ihr dabei zu Hilfe. Noch während der Bergung wurde der Rettungsdienst verständigt. Trotz sofort beginnender Reanimation durch die Ersthelfer und den kurze Zeit später eintreffenden Notarzt verstarb der Mann noch vor Ort. Die Wasserschutzpolizei Reichenau hat den Sachverhalt aufgenommen.

