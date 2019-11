Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (18.11.2019) einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Elektronikmarkt an der Königstraße Kopfhörer gestohlen zu haben. Ein 33 Jahre alter Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen, wie er gegen 13.30 Uhr das Geschäft betrat, ein Paar Kopfhörer aus der Verpackung nahm und damit ohne zu bezahlen durch die Kassenanlage ging. Der Detektiv sprach den 31-Jährigen an und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Die entdeckten bei dem Tatverdächtigen noch zwei Messer sowie eine geringe Menge rauschgiftverdächtiger Substanzen. Der wohnsitzlose Deutsche wird im Laufe des Dienstags (19.11.2019) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

