Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190918.1 Barmstedt: Haftbefehl nach Messerangriff

Barmstedt (ots)

Nachdem es bei einer Auseinandersetzung am Montag in Barmstedt zu einem Messerangriff eines Mannes auf einen anderen gekommen ist, erließ ein Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe Haftbefehl. Danach befindet sich der Beschuldigte in einer Justizvollzugsanstalt.

Um 20.10 Uhr kam es in der Straße Nappenhorn zu Zahlungsstreitigkeiten zwischen einem 46-Jährigen und einem 41-Jährigen. Im Zuge dessen griff der Jüngere den Älteren mit einem Messer an und verletzte ihn schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Im Anschluss flüchtete der Täter - die Polizei nahm ihn kurz darauf an seiner Wohnanschrift in Barmstedt fest.

Am Dienstagnachmittag erfolgte die Vorführung des Beschuldigten vor einem Haftrichter, der einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erließ.

Die Ermittlungen der Mordkommission Itzehoe dauern an. Weitere Auskünfte können seitens Staatsanwaltschaft und Polizei nicht erteilt werden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell