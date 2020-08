Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300820-711: Leichtkraftrad gestohlen

Bergneustadt (ots)

Ein Leichtkraftrad der Marke Aprilia haben Kriminelle von Donnerstag auf Freitag (27./28. August) in der Steinstraße gestohlen. Das schwarze Kleinkraftrad mit dem Kennzeichen GM-YG 40 hatte der Eigentümer am Donnerstag gegen 21.00 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 47 abgestellt. Gegen 11 Uhr am nächsten Morgen war die Maschine verschwunden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

