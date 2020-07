Polizei Wuppertal

POL-W: W Einladung für Medienvertreter - Präventionsveranstaltung auf der Nordbahntrasse

Wuppertal (ots)

Attraktive Routen, ein gestiegenes ökologisches Bewusstsein und Fahrräder mit elektrischem Antrieb - das alles sind Gründe dafür, dass sich das Radfahren auch im bergischen Städtedreieck immer größerer Beliebtheit erfreut. Gerade die vielen Trassen in der Region locken Radler, aber auch viele andere Verkehrsteilnehmer, an. Damit es dabei möglichst sicher zugeht, führt die Verkehrsunfallprävention der Polizei Wuppertal gemeinsam mit der Verkehrswacht Wuppertal eine Präventionsveranstaltung durch. - Wann?: Donnerstag, 23.07.2020, zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr - Wo?: an der Nordbahntrasse in Wuppertal-Oberbarmen, am Trassenaufgang Langobardenstraße Interessierten Medienvertretern wird im Rahmen dieser Veranstaltung von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr die Möglichkeit gegeben, sich umfangreich über die Aktion zu informieren. Ziel der präventiven Aktion ist es, möglichst viele Fahrradfahrer, aber auch Fußgänger, Inlineskater und andere Nutzer der Trasse zu erreichen und zu informieren. Themen sind unter anderen die gegenseitige Rücksichtnahme auf der Trasse, der korrekte Sitz des Fahrradhelms sowie die Pflicht, das Licht im Bereich des Tunnels auf der Nordbahntrasse einzuschalten. (tk)

