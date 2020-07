Polizei Wuppertal

POL-W: SG Kind durch Hundebiss verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern, 19.07.2020, gegen 17:30 Uhr, kam es in der Straße Engelsburger Hof in Solingen zu einem Hundebiss und einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung. Der Vorfall ereignete sich in einer Außengastronomie, in der sich sowohl die Hundehalterin als auch die Familie des Kindes aufhielt. Der angeleinte Hund der Rasse "Kooikerhondje" befand sich zum relevanten Zeitpunkt am Tisch seiner Besitzerin, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach dem 4-jährigen Mädchen schnappte und dieses im Gesicht verletzte. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Unmittelbar nach dem Biss kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der Familie des Kindes und der Hundebesitzerin, bei der auch diese leichte Verletzungen erlitt. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens hat die Kriminalpolizei übernommen. (weit)

