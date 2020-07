Polizei Wuppertal

POL-W: W - Alkoholisierter Radfahrer fährt in eine Warnbarke und verletzt sich schwer

Wuppertal (ots)

Heute (Sonntag) gegen 00:22 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrradfahrer die Uellendahler Straße talwärts in Richtung Elberfeld-Innenstadt. Er verlor vermutlich auf Grund seines Alkoholkonsums die Kontrolle über sein Fahrrad und kollidierte mit einer, für die Verkehrslenkung notwendige, Warnbarke. Dabei erlitt er diverse Verletzungen u. a. im Kopfbereich und wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

Die Uellendahler Straße war in Höhe der Einmündung In der Mirke für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Leitstelle

Telefon: 0202 / 284 - 0



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell