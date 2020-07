Polizei Wuppertal

POL-W: W - Kradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Wuppertal (ots)

Freitagabend verließ ein 32-jähriger Kradfahrer gegen 20:30 Uhr mit seinem Krad Suzuki an der Anschlussstelle Wuppertal-Elberfeld die BAB 46. Er geriet vermutlich aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit auf der Opphofer Straße in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus. Nach Reanimation vor Ort wurde er einem Krankenhaus zugeführt, in dem er gegen 22:50 Uhr verstarb.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Leitstelle

Telefon: 0202 / 284 - 0



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell