Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Einbruchmeldungen seit gestern

Wuppertal (ots)

Seit gestern (16.07.2020), nahm die Polizei in Wuppertal und Remscheid sieben Einbrüche und Einbruchversuche auf. Wuppertal - In den frühen Morgenstunden des 16.07.2020 gelangten Unbekannte durch ein gekipptes Fenster in Büroräume an der Straße Döppersberg. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten der oder die Täter nichts. An der Straße Unterer Grifflenberg kam es zwischen dem 15.07.2020 und dem 16.07.2020 ebenfalls zu einem Einbruch in Büroräume. Dabei wurden mehrere Türen beschädigt. Zwischen dem 15.07.2020 und dem 16.07.2020 wurde eine Schule zum Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten drangen in die Räume an der Bundesallee ein und hinterließen einen größeren Sachschaden. Vermutlich entwendeten sie nichts. Am Eichenhofer Weg gelangten Straftäter in die Räume eines Einfamilienhauses und stahlen Uhren und Schmuck. Die Tat spielte sich am 16.07.2020, zwischen 13:00 Uhr und 14:15 Uhr ab. Remscheid - In der Nacht vom 15.07.2020, zum 16.07.2020, öffneten Täter gewaltsam ein Geschäft an der Lindenallee und nahmen Bargeld weg. An der Leverkuser Straße kam es ebenfalls zwischen dem 15.07.2020 und dem 16.07.2020 zu einem Einbruch in eine Schule. Ermittlungen deuten auf den Diebstahl von einer geringeren Menge Speichermedien hin. An der Straße Blume gelangten Einbrecher in demselben Zeitraum in ein Geschäft, nahmen jedoch nichts weg. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (sw)

