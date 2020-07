Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen nach Unfall in Wuppertal-Heckinghausen gesucht

Wuppertal (ots)

Nach einem Unfall am 15.07.2020, gegen 14:50 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters an der Rübenstraße in Wuppertal sucht das Verkehrskommissariat nach weiteren Zeugen. Bei dem Zusammenstoß zwischen einem ausparkenden Auto und einem Fußgänger (78) stürzte dieser und erlitt Verletzungen, die eine ärztliche Behandlung notwendig machten. Anwesende Zeugen konnten noch beobachten, wie vermutlich drei Minderjährige aus dem unfallverursachenden Ford sprangen und zu Fuß vom Unfallort flüchteten. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens sucht das Verkehrskommissariat nach Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den Insassen und deren Position innerhalb des Fahrzeuges machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

