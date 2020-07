Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Motorradfahrer fährt auf parkendes Auto

Wuppertal (ots)

Remscheid - Auf der Reinshagener Straße fuhr am 15.07.2020, um 15:20 Uhr, ein Motorradfahrer auf ein parkendes Auto auf. Ein 17-jähriger Remscheider fuhr die Reinshagener Straße entlang, als er zwei Fußgänger am Straßenrand erkannte und grüßte. Dabei übersah er mutmaßlich den am Straßenrand geparkten grauen Mercedes GLK eines 67-jährigen Anwohners. Bei dem darauffolgenden Zusammenprall verletzte sich der Jugendliche schwer und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Seine schwarze Yamaha MT-125 war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt circa bei 14.000 Euro. (jb)

