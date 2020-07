Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Motorradfahrer verletzt sich schwer

Wuppertal (ots)

Solingen - Am frühen Dienstagnachmittag (14.07.2020) gegen 14:45 Uhr stürzte ein Motorradfahrer an der Einbiegung Walder Straße und Grenzstraße. Der 48-jährige Solinger fuhr mit seiner Yamaha FZ6 die Walder Straße entlang und wollte in die Grenzstraße abbiegen. In der abknickenden Vorfahrt verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Der Fahrer verletzte sich schwer und wurde zunächst rettungsdienstlich vor Ort versorgt bevor er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Yamaha war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei circa 1.500 Euro. (jb)

