POL-W: W/RS/SG Präventionsaktion: Achtung beim Abbiegen!

Trotz eines Rückgangs im Vergleich zum Vorjahr waren Fehler beim Abbiegen 2019 immer noch die häufigste Unfallursache im bergischen Städtedreieck. In den seltensten Fällen sind Fußgänger die Verursacher - dafür sind sie aber immer die Leidtragenden: Allein im vergangenen Jahr wurden 77 von ihnen bei Abbiegeunfällen verletzt. Mit einer Vor-Ort-Aktion an neuralgischen Punkten in allen drei bergischen Großstädten wollen die Beamten der Verkehrsunfallprävention der Polizei Wuppertal in den kommenden Tagen deshalb mit Fahrzeugführern ins Gespräch kommen, sie auf die Problematik aufmerksam machen und für mehr Umsicht beim Abbiegen sensibilisieren. Die Termine sind: - Solingen: Mittwoch, 15.07.2020, von 11:00 bis 12:00 Uhr, Bergstraße / Ecke Kasernenstraße sowie von 13:00 bis 14:00 Uhr an der Kölner Straße / Ecke Ufergarten - Remscheid: Donnerstag, 16.07.2020, von 10:00 bis 11:00 Uhr sowie von 13:00 bis 14:00 Uhr an der Alleestraße / Ecke Marienstraße - Wuppertal: Dienstag, 21.07.2020, Ort und Uhrzeit werden noch festgelegt (tk)

