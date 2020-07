POL-W: W/RS - Einbruchmeldungen

Polizei Wuppertal

Wuppertal - Zwischen dem 09.07.2020 (17:00 Uhr) und dem 10.07.2020 (06:00 Uhr) hebelten unbekannte Täter in der Schusterstraße ein Fenster im Erdgeschoss eines Hauses auf. Entwendet wurden neben einem Fahrrad samt Anhänger, diverse Elektroartikel, mit bislang unbekanntem Wert. Am 11.07.2020 warf ein Täter die Glas-Eingangstür eines Restaurantbetriebes in der Eichenstraße ein. Er wurde von Zeugen gestört und verließ den Tatort fluchtartig durch die beschädigte Tür. Über eine Tatbeute ist bislang nichts bekannt. In der Friedrich-Ebert-Straße brachen unbekannte Täter zwischen dem 04.07.2020 (15:00 Uhr) und dem 11.07.2020 (09:00 Uhr) in ein Mehrfamilienhaus ein. Sie drangen gewaltsam in eine Wohnung ein. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Zwischen 14:30 Uhr und 14:40 Uhr kletterten am 11.07.2020 unbekannte Täter in der Waisenstraße auf einen Balkon. Sie drangen durch das Balkonfenster in die Wohnung ein und stahlen Bargeld. An der Straße Gathe hebelten unbekannte Täter die Eingangstür eines Vereinsheimes auf und drangen in das Gebäude ein. Es wird davon ausgegangen, dass nichts entwendet wurde. Zwischen dem 04.07.2020 (14:00 Uhr) und dem 11:07.2020 (23:45 Uhr) verschafften sich Täter Zugang zu einer Wohnung in der Hünefeldstraße. Es wurden sowohl Bargeld, als auch Ausweispapiere gestohlen. Am 12.07.2020, zwischen 18:30 Uhr und 19:28 Uhr, hebelten Unbekannte in der Carnaper Straße eine Wohnungstür auf und stahlen Bargeld sowie Mobiltelefone. Remscheid - Täter brachen im Zeitraum vom 07.07.2020 (12:00 Uhr) und 10.07.2020 (06:09 Uhr) in eine Schule an der Hackenberger Straße ein. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Bei einem Einbruchsversuch blieb es an einer Kindertagesstätte an der Albrecht-Thaer-Straße. Die Täter versuchten am 10.07.2020, um 00:39 Uhr, ein Fenster einzuschlagen. Ein Vereinsheim in der Hackenberger Straße wurde zwischen dem 09.07.2020 (19:30 Uhr) und 11.07.2020 (09:50) zum Tatort eins Einbruchs. Die Täter warfen eine Fensterscheibe ein und stahlen drei Laptops. Zwischen dem 09.07.2020 (06:30 Uhr) und dem 11.07.2020 (16:45 Uhr) gelangten Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung in der Menninghauser Straße. Sie stahlen sowohl Uhren, als auch elektronische Geräte. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jb)

