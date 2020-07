Polizei Wuppertal

POL-W: SG Radfahrerin kam vom Weg ab und stürzte Böschung hinunter

Wuppertal (ots)

Bei einem Unfall auf einem Wander-/Radweg in Solingen zog sich eine Radfahrerin gestern (12.07.2020, gegen 17:00 Uhr) schwere Verletzungen zu. Bei der Unfallstelle handelt es ich um den Weg zwischen der Wupperbrücke "Strohn" und dem Wanderparkplatz "Glüder". Die 62-Jährige war in Begleitung ihres Mannes auf ihrem Fahrrad unterwegs und verlor vermutlich an einer Betonkante die Kontrolle über ihr Rad. Beim Versuch einen Sturz abzuwenden, kam sie vom Weg ab und stürzte eine Böschung herunter. Bei dem Fall zog sie sich schwere Verletzungen zu. Die Frau musste durch die Feuerwehr aus ihrer Lage gerettet und in ein Krankenhaus gebracht werden. (weit)

