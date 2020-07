Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand einer Lagerhalle in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern (09.07.2020), gegen 23:00 Uhr, kam es zum Brand einer Lagerhalle in Wuppertal, am Eichenhofer Weg. Aus noch unbekannter Ursache fing die Halle Feuer und brannte in weiten Teilen nieder. Im Gebäude befanden sich Metalle zur Weiterverarbeitung sowie Arbeitsgeräte. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird nach ersten Erkenntnissen auf circa 100.000 Euro geschätzt. Aufgabe der Kriminalpolizei ist es nun die Ursache für das Feuer zu ermitteln.(sw)

