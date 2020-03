Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung

Osnabrück (ots)

Gegen 06 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Feuer beim Hauptzollamt Osnabrück an die Piesberger Straße alarmiert. Mehrere Räume des zweigeschossigen Gebäudes standen in Flammen. Gegen 06:50 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Es liegen Anhaltspunkte für einen vorausgegangenen Einbruch vor. Feuerwehrkräfte nahmen Spuren von einer brandbeschleunigenden Substanz wahr. Weiterführende Ermittlungen stehen noch aus, da das Gebäude zurzeit nicht in vollem Umfang betreten werden kann. Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat liegen zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht vor.

