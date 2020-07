Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall in Wuppertal-Vohwinkel

Wuppertal (ots)

Heute (10.07.2020), gegen 00:50 Uhr, kam es in Vohwinkel zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten und hohem Sachschaden. Ein 21-Jähriger war mit seinem BMW auf der Kaiserstraße in Richtung Vohwinkler Straße unterwegs. Als ihn ein Unbekannter mit seinem schwarzen Fahrzeug überholte, verlor der BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und er prallte gegen zwei geparkte Autos. Auch ein angrenzendes Geschäft wurde durch die Wucht des Aufpralls beschädigt. Der junge Mann zog sich leichte Verletzungen zu. Erste Erkenntnisse deuten auf ein mögliches Rennen und eine zu hohe gefahrene Geschwindigkeit der Beteiligten hin. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Die Suche nach dem flüchtigen, vermutlich unbeschädigten, Fahrzeug dauert an. Die Polizei bittet Zeugen, die im Zeitraum vor dem Unfall einen silberfarbenen BMW und einen schwarzen Mercedes bemerkten, die durch ihre Fahrweise auffielen, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (sw)

