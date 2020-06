Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrerin übersieht Radfahrer

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich bei einem Unfall ein 13-Jähriger am Freitag gegen 07.20 Uhr in Gronau zugezogen. Der Gronauer war auf dem Gildehauser Damm in Richtung Epe unterwegs, als er an der Kreuzung Heerweg/Gildehauser Damm/An der Eßseite gegen das Auto einer 24-Jährigen fuhr. Die Gronauerin hatte die Straße An der Eßseite in Richtung Heerweg/Gildehauser Damm befahren. Sie hielt ihren Wagen zunächst am Stoppzeichen an, übersah aber beim Anfahren den Radfahrer. Der Junge stürzte auf die Straße und verletzte sich dabei. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten vor Ort ambulant. An dem Auto und dem Rad entstand Sachschaden von insgesamt circa 1.700 Euro.

