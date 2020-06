Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Wieder Schulbusse beschädigt

Isselburg (ots)

Erneut haben Unbekannte in Isselburg Schulbusse beschädigt. Vermutlich in der Nacht zum Freitag hatten die Täter die jeweilige Rückseite zweier Fahrzeuge großflächig mit silberfarbenen Schmierereien überzogen. Die Fahrzeuge hatten auf einem Stellplatz an der Straße Dierteweg gestanden. Wie berichtet, war es tags zuvor zu ähnlichen Vorkommnissen an einer Schule an der Straße Stromberg gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

