Polizei Wuppertal

POL-W: W Folgenschweres Parkmanöver

Wuppertal (ots)

In Wuppertal-Elberfeld, auf der Straße Ausblick, verunfallte gestern Nachmittag (09.07.2020, gegen 17:30 Uhr) eine 69-jährige Frau schwer. Die Fahrerin verlor aus ungeklärter Ursache bei einem Parkmanöver die Kontrolle über ihren Mercedes und rammte einen geparkten Mazda. Dieser stieß durch die Wucht des Aufpralls gegen einen ebenfalls geparkten Renault. Von dort setzte die Unfallfahrerin ihre Fahrt noch wenige Meter fort und kam an einer naheliegenden Hausfassade zum Stehen. Die Wuppertalerin erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 20.000 Euro. (weit)

