Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Varel - Polizei leitet Verfahren ein

Varel (ots)

Am Montagnachmittag, 27.04.2020, fielen der Polizei in Varel zwei Pkw-Fahrer auf, auf die aufgrund der in den Kontrollen festgestellten Drogenbeeinflussung teure Folgen zukommen werden. Zunächst wurde gegen 15:20 Uhr in der Westersteder Straße ein 46-Jähriger aus Varel angehalten und kontrolliert. Da er Anzeichen einer entsprechenden Beeinflussung von Cannabis aufwies, wurde die Entnahme einer Blutentnahme erforderlich, da ein Urintest abgelehnt wurde. Die Beamten untersagten dem 46-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein. Etwa anderthalb Stunden später (17:05 Uhr) hielten die Beamten in der Straße Zum Jadebusen einen 19-jährigen Pkw-Fahrer aus Varel an und stellten auch bei dem Fahrzeugführer eine Beeinflussung von Cannabis fest. Dieser Verdacht wurde durch einen Urintest bestätigt, so dass bei dem Heranwachsenden ebenfalls die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. Die Weiterfahrt wurde ebenfalls untersagt und auch gegen diesen jungen Mann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

