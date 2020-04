POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Wilhelmshaven - in beiden Fällen alleinbeteiligt von der Straße abgekommen - Ersthelfer reagierten sofort und couragiert!

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Am Samstagabend, 25.04.2020, kam ein 39-Jähriger in der Weserstraße, in Höhe Hausnummer 35, mit seinem Pkw Audi gegen 19:50 Uhr alleinbeteiligt von der Straße ab, durchfuhr eine Baustellenabsperrung und prallte gegen einen Straßenbaum. Ein Ehepaar, das zu der Zeit auf der Weserstraße in Fahrtrichtung Osten unterwegs war, hat das Unfallfahrzeug gesehen und ist nach dem Aufprall des Pkw Audi gegen den Baum, sofort zu dem verunfallten Fahrzeug gerannt. Man zog den Fahrer, zusammen mit einem weiteren hinzukommendem Helfer, aus dem Wagen und betreute bis zum Eintreffen der Polizei und dem Rettungsdienst den schwerverletzten 39-jährigen Fahrzeugführer. Es entstand ein Schaden von 21.000 EURO. Die Unfallursache ist derzeit unklar, hierzu dauern die Ermittlungen an. Am Sonntagvormittag, 26.04.2020, kam es ebenfalls zu einem Unfall, bei dem ein 63-jähriger Fahrzeugführer alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 63-Jährige mit seinem Pkw VW aus der Grenzstraße kommend, ungebremst über die Kreuzung der Peterstraße und dort gegen einen auf der Straße gegenüberliegenden Zaun. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, es entstand ein Schaden von etwa 13.000 EURO. Als Unfallursache könnte eine Gesundheitsbeeinträchtigung während der Fahrt gewesen sein.

