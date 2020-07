Polizei Wuppertal

POL-W: W 16-Jährige mit Auto in Wuppertal unterwegs

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (11.07.2020), gegen 04:10 Uhr, fuhr eine 16-Jährige mit mehreren minderjährigen Begleitern in einem gestohlenen Auto durch Wuppertal. Polizisten bemerkten einen Ford Mondeo, der in unsicherer Weise die Opphofer Straße entlang fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin im Alter von 16 Jahren das Fahrzeug steuerte. Bei ihr befanden sich zwei 15- und zwei 17-Jährige. Die Fahrerin sowie einer der 15-Jährigen wurden bereits als Vermisste gesucht. Während der Kontrolle und anschließend auf der Polizeiwache beschimpfte und beleidigte das Mädchen die Polizisten und versuchte sie zu schlagen und zu treten. Alle Jugendlichen wurden ihren Unterkünften zugeführt. Der Ford wurde sichergestellt. Die 16-Jährige erwartet eine Strafanzeige und die Fragen der Kriminalpo-lizei. (sw)

