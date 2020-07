Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Kreuzungsunfall in Solingen-Mitte

Wuppertal (ots)

Solingen - Am Abend des 13.07.2020, gegen 22:00 Uhr, touchierten sich an der Ecke Klauberger Straße und Kasinostraße zwei PKW. Ein 50-jähriger Solinger fuhr mit seinem schwarzen Mazda 6 die Klauberger Straße entlang, als er mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kasinostraße kreuzte. Er traf mit seinem Wagen einen vorrüberfahrenden grauen VW UP! am Heck. Die VW-Fahrerin (55) aus Wülfrath wurde im Rahmen des Unfallgeschehens ebenso leicht verletzt, wie der Fahrer des Mazdas. Beide wurden rettungsdienstlich behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Zu dem Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 9.000 Euro, kommt ein Gebäudeschaden, da der VW UP! nach der Kollision eine Hauswand beschädigte.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell