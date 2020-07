Polizei Wuppertal

POL-W: W 60-jährige Wuppertalerin vermisst

Bild-Infos

Download

Wuppertal (ots)

Seit Samstag, den 11.07.2020, wird die 60-jährige Danuta W. vermisst. Frau W. wurde letztmalig an ihrer Wohnanschrift in der Märkischen Straße in Wuppertal gesehen. Sie leidet unter einer psychischen Erkrankung. Eine Gefährdung ihrer eigenen Person kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Vermisste ist etwa 160 Zentimeter groß, hat eine normale Statur und kurze blonde Haare. Möglicherweise trägt sie eine Brille. Umfangreiche polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, welche durch einen Mantrailerhund unterstützt wurden, verliefen bislang negativ. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten Danuta W. und nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell