Polizei Wuppertal

POL-W: RS Frau verstirbt nach Brand in Remscheid

Wuppertal (ots)

Bereits am 24.06.2020 erlitt eine 77-jährige Bewohnerin schwere Verletzungen beim Brand ihrer Wohnung in Remscheid (siehe hierzu die Pressemeldung vom 24.06.2020: "RS Remscheider Seniorin nach Hausbrand im Krankenhaus"). Am 11.07.2020 erlag die Seniorin ihren Verletzungen im Krankenhaus. Als Brandursache vermutet die Kriminalpolizei nach jetzigem Ermittlungsstand fahrlässige Brandstiftung. (weit)

