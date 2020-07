Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für das PK Varel vom 10.07. bis 12.07.2020

Wilhelmshaven (ots)

Samstag, 11.07.2020

Versuchter Einbruch in Schmuckgeschäft

Varel- Am Samstagvormittag stellte die Inhaberin eines an der "Kleine Straße" ansässigen Schmuckgeschäfts Spuren eines versuchten Einbruchs fest. Nach dem bisherigen Sachstand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Täter bereits Freitagnacht, gegen 22.00 Uhr, versuchten, die Eingangstür zum Geschäft aufzuhebeln. Sie drangen nicht in die Geschäftsräume ein. Es entstanden Sachschäden. Hinweise nimmt die Polizei Varel, Tel. 04451-9230, entgegen.

Versuchter Einbruch

Zetel/Neuenburg- Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitag auf Samstag, zwischen 23.50 Uhr und 08.30 Uhr, in Wohn- und Geschäftsräume einer "Am Markt" ansässigen Apotheke einzudringen. Es wurde versucht, eine zur Straße gelegene Eingangstür aufzuhebeln. Außerdem wurde eine Scheibe, eines ebenfalls zur Straße gelegenen Fensters eingeschlagen, um es von außen zu öffnen. Der oder die Täter drangen nicht ins Objekt ein. Es entstanden Sachschäden. Hinweise nimmt die Polizei Varel, Tel. 04451-9230, entgegen.

