POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 10.07. - 12.07.2020

Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Sande. Ein 21-jähriger Wilhelmshavener hatte sich am 10.07.2020, gegen 07.54 Uhr, auf dem Parkplatz beim Sander See Betäubungsmittel verabreicht. Anschließend befuhr er mit seinem Pkw den Loppelter Weg, kam nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine angrenzende Weidefläche. Der Pkw fuhr schließend in ein Tief, wo er beschädigt zum Stillstand kam. Der Fahrer verletzte sich leicht. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der am Pkw entstandene Schaden wird auf 5000 EUR geschätzt.

Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes

Wangerland-Hohenkirchen. Am 10.07.2020, in einem kurzen Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr, wurde ein parkender Pkw auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Heinrich-Steinberg-Straße beschädigt. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken oder beim Rangieren ist der parkende schwarze Ford angefahren und stark beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei in Jever bittet um Zeugenhinweise unter 04461/92110.

Unter Drogen- und Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs/Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet

Jever. Eine Streife des Polizeikommissariats kontrollierte am 12.07.2020, um 02.45 Uhr einen Pkw in der Jeverschen Straße. Dabei stellte sie fest, dass der 43-Jährige Schortenser unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 0,64 Promille. Wenig später kontrollierte eine andere Streife einen 24-Jährigen Wilhelmshavener, der mit seinem Pkw die Mühlenstraße in Jever befuhr. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Anschließend wurde ihm eine Blutprobe entnommen. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

