Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gefährliche Körperverletzung mittels Glaswurf Landau, Xylanderstraße, Sonntag, 02.02.2020, 01:30 Uhr

Landau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:30 Uhr hielt sich eine 43-jährige Frau in einer Diskothek in der Xylanderstraße in Landau auf. In der Diskothek wurde Sie von einem Glas am Kopf getroffen und dadurch verletzt. Das Glas wurde von der Tanzfläche aus geworfen. Bei der polizeilichen Aufnahme des Sachverhalts ergaben sich Hinweise auf den Glaswerfer, nachdem Zeugen den Sicherheitsdienst auf die Person aufmerksam gemacht hatten. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Landau zu melden unter der 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.

