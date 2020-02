Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Außenspiegel abgetreten

Bad Bergzabern (ots)

Ein 35 Jahre alter Mann aus Bad Bergzabern trat am 31.01.20, nachmittags gg. 14:40 Uhr, beide Außenspiegel an einem ordnungsgemäß geparkten PKW ab und entfernte sich. Die Personalien des Täters sind bekannt. Was ihn zur Tat bewogen hat ist zurzeit unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-93340

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell