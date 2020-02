Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorfahrt missachtet

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Zu einem Verkehrsunfall aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung kam es gestern den 01.02.2020 gegen 11:00 Uhr im Stadtgebiet Edenkoben. Eine 23-Jährige Opel-Fahrerin befuhr die Watzengasse in Edenkoben und wollte nach rechts in die Klosterstraße einfahren. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes AMG, welcher die Klosterstraße ortsauswärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich, wodurch Sachschaden an beiden PKW entstand. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Die 23-Jährige muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

PK Großhans

Telefon: 06323-9550

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell