Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet - der Pkw muss an der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein

Schortens (ots)

Am Mittwochabend, 08.07.2020, parkte eine Fahrzeugführerin ihren PKW Toyota ca. 21:00 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Bebelstraße, gegenüber Hausnummer 68, Fahrtrichtung Jeversche Straße. Als sie am darauffolgenden Tag, Donnerstag, 09.07.2020, gegen 14:00 Uhr ihr Fahrzeug wieder benutzen wollte, stellte sie fest, dass die gesamte linke Fahrzeugseite ihres PKW zerkratzt und eingedellt war. Der linke Außenspiegel war ebenfalls abgefahren. Das Fahrzeug des bislang unbekannten Verursachers muss deutliche Unfallspuren an der rechten Fahrzeugseite aufweisen. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall bzw. zum flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Schortens unter der Rufnummer 04461/918790 zu melden.

