Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Varel - Sattelzug fuhr sich in der Berme fest und ein Vorfahrtsverstoß

Varel (ots)

Am Donnerstagmittag, 09.07.2020, befuhr ein Sattelzug gegen 12:55 Uhr die Hellmut-Barthel-Straße in Richtung B437. Kurz vor der Kreuzung kam der 45-Jährige Sattelzugführer nach rechts ab, fuhr sich in der Berme fest, so dass der Sattelzug mittels eines Abschleppunternehmens geborgen werden musste. Durch den Unfall kam es während der Unfallaufnahme und für die Zeit des Bergens nur zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen.

Am frühen Donnerstagabend, 09.07.2020, übersah eine 27-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW aus Zetel gegen 17:35 Uhr einen Pkw Audi.

Die 27-Jährige fuhr aus einem Grundstück in der Moltkestraße und übersah den sich im Fließverkehr befindlichen Pkw Audi, in dem ein 26-Jähriger Fahrzeugführer war.

Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Bei der anschließenden Aussprache bat der 26-Jährige die Unfallbeteiligte darum, nicht die Polizei zu verständigen, da er ein mehrmonatiges Fahrverbot habe. Kurz daraufhin entfernte er sich von der Unfallstelle ohne seine Personalien anzugeben.

Das half ihm jedoch nichts, da die Beamten den 26-Jährigen ermitteln konnten.

Die anschließenden Überprüfungen bestätigten, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, so dass gegen den 26-Jährigen aus Varel entsprechende Verfahren eingeleitet wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell