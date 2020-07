Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus einem unverschlossenen Pkw - Polizei Jever sucht Zeugen

Jever (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch, den 08. Juli 2020, aus einem unverschlossenen Pkw, der zwischen 20:00 Uhr und etwa 21:00 Uhr in der Marienburger Straße in Schortens parkte, die Geldbörse nebst Inhalt. Täterhinweise zurzeit nicht vor. Die Geldbörse hatte der Geschädigte offensichtlich auf dem Beifahrersitz liegen gelassen.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 zu richten.

