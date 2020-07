Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auffahrunfall in Varel - Pkw beschädigt den Eingangsbereich einer Bäckereifiliale - eine Person wird leicht verletzt

Varel (ots)

Am Mittwoch, den 08.07.2020, ereignete sich gegen 17:00 Uhr in der Straße 'Zum Jadebusen' in Varel ein Auffahrunfall, bei dem eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Varel leichte Verletzungen erlitt.

Diese war mit ihrem Fahrzeug zuvor auf einen vorausfahrenden und abbremsenden Pkw aufgefahren, der den dortigen Parkplatz einer Bäckereifiliale befahren wollte. Der Fahrzeugführer hatte das Lenkrad bereits eingeschlagen, so dass der Pkw durch den Zusammenstoß direkt in den Eingangsbereich der Filiale geschleudert wurde. Die Insassen dieses Fahrzeuges, ein 53-jähriger Fahrzeugführer und eine 56-jährige Beifahrerin aus Österreich, blieben unverletzt.

Die in der Filiale befindliche Mitarbeiterin blieb ebenfalls unverletzt und kam glücklicherweise mit einem Schrecken davon.

An den Fahrzeugen sowie am Eingangsbereich der Filiale entstanden Sachschäden.

