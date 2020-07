Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung eines abgestellten Pkw in Wilhelmshaven - Unbekannte zerkratzen den Lack und besprühen das Fahrzeug (FOTO) - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Dienstag, 07.07.2020, einen im Goedenser Weg abgestellten Pkw BMW. Die Unbekannten zerkratzten den Lack und besprühten das Fahrzeug u.a. auf der Motorhaube und an der Fahrzeugseite mit Farbe (FOTO).

Zeugen, denen in der Nacht in der Straße etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

