POL-WHV: Körperverletzung in Wilhelmshaven - Jugendlicher soll zwei Kinder geschlagen haben und dann mit seinem Freund auf Rädern geflüchtet sein - Polizei bittet um Hinweise

Am frühen Dienstagabend, 07.07.2020, erhielt die Polizei Kenntnis von einer Körperverletzung, die sich gegen 18:15 Uhr in der Straßburger Allee ereignet haben soll. Nach ersten Erkenntnissen hätte ein Jugendlicher einen 13-Jährigen vom Fahrrad gezerrt und den Jungen dann getreten. Als der 13-jährige Freund zu Hilfe eilte, wurde auch er geschlagen, dann hätte sich der Jugendliche mit seinem Freund auf Fahrrädern entfernt. Einer der beiden soll dabei ein auffällig weiß-blau-schwarzes Fahrrad genutzt haben, etwa 180 cm groß gewesen sein. Er soll außerdem braune kurze Haare gehabt und eine blaues Shirt und eine olivgrüne Jogginghose getragen haben. Der zweite wird mit einer Größe von etwa 190 cm und dünner Statur beschrieben. Er soll mit einer grauen Jacke und einem weißen Cap bekleidet gewesen sein. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und bittet um Hinweise. Zeugen, die die Tat bzw. die beiden Jugendlichen auf den Rädern gesehen haben bzw. ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

