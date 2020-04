Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungsbrand in Bochum-Linden 09.04.2020

Bochum (ots)

Am späten Donnerstagabend (22:15h) kam es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Sattelgut in Bochum-Linden zu einem Wohnungsbrand. Die Feuerwehr setzte zwei Löschzüge und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr ein, um den Brand zu bekämpfen. Die Bewohner des Brand- und des Nachbarhauses wurden evakuiert, der Wohnungsinhaber und eine Frau aus der Wohnung über dem Brandort wurden zur Beobachtung mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. Die Brandursache ist noch nicht geklärt, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell