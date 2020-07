Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei Zetel sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen an Baufahrzeugen an der Alten Bahntrasse zwischen Zetel und Bockhorn

Zetel (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, den 07.07.2020, 16:30 Uhr, bis Mittwoch, den 08.07.2020, 08:00 Uhr, kam es an der Alten Bahntrasse zwischen Zetel und Bockhorn zu Sachbeschädigungen. Dort finden derzeit Bauarbeiten statt, bei denen unter anderem drei Bagger genutzt werden. Am Mittwochmorgen wurde festgestellt, dass diese drei Bagger in unterschiedlicher Weise beschädigt worden waren. Unter anderem wurde ein Ventilhebel einer Baggerschaufel abgebrochen. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, ihre Hinweise der Polizei in Zetel unter der Telefonnummer 04453 4799 mitzuteilen.

